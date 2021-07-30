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Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2021 yılı 3. toplantısı, Vali Yardımcısı Abdülhamit Erguvan başkanlığında gerçekleştirildi.

Online gerçekleştirilen toplantıya Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, il müdürleri, Çukurova Kalkınma Ajansı yetkilileri, dernek başkanları, oda, sendika ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Vali Yardımcısı Erguvan, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, istihdam ve mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı. Gündem maddeleriyle kentin iş gücü ve istihdamına yönelik teşvik programları, meslek edindirme kursları ve Mersin Çalışma ve İş Kurumu faaliyet raporları konularının görüşülmesinin yanı sıra, 'engelli ve eski hükümlü hibe desteği'ne yönelik yapılan başvuruların değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, kurum faaliyet raporlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Gerçekleşen sunumların ardından toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasıyla sona erdi.

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