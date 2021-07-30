Gültak, son aşamaya gelen Mersin’e İz Bırakanlar Müzesindeki çalışmaları inceledi

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, kente iz bırakmış sporcular, sanatçılar, bilim insanları ve siyasetçilerin adının yaşatılacağı, Mersin’e İz Bırakanlar Müzesini ziyaret ederek, son aşamaya gelen çalışmaları inceledi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Gültak, Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Kent Konseyi işbirliğinde hayata geçirilen bir proje ile kente kazandırılan ve yakın zamanda açılışı gerçekleşecek olan 'Mersin’e İz Bırakanlar Müzesi’ni, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim ve belediyenin teknik ekibiyle birlikte gezerek incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemesinin ardından açıklama yapan Başkan Gültak, Mersin’de ilk kez bir belediyenin böyle bir müze açtığına da dikkat çekti. Özellikle Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya teşekkür eden Gültak, “Valimiz de çok yakından ilgilendi ve birlikte çalışmaları bitirmiş olduk. Ayrıca, müzenin projesini hazırlayan Akdeniz Kent Konseyi Başkanımız Mustafa Erim’e, yüklenici firma yetkililerine, belediyemiz mühendisleri ve ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu tarihi Mersin Evi bugün bu hale geldi” dedi.



“Mersin tarihini yansıtan bir müzemiz olacak”

Gültak; müzede, Mersin’in şanlı takımı Mersin İdman Yurdu’nun (MİY) tanıtıldığı bir odanın da yer alacağını kaydederek, “Çok yakın bir tarihte, Mersin’de yaşamış ve şehrimize imzasını atmış sporcu, sanatçı, tarihçi ve siyasetçi birçok insanın biyografisi ve resimlerinin yer aldığı müzemizi kentimize ve vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. Böylece Mersinlilere ve kentimizi ziyaret edenlere, hem nefes alıp dinlenebilecekleri hem de kentin tarihini görebilecekleri, çaylarını içip sohbet edebilecekleri müzeyi kazandırmış olacağız” diye konuştu.



“Mersin, müzeler şehri olmalı”

Ken Konseyi Başkanı Erim ise “Bu projemiz ile hem eski bir Mersin Evini koruyup geleceğe taşıyoruz, hem de tarihi yapıya işlev kazandırıyoruz. Mersin’de yaşamış, yetişmiş veya yolu kesişen; milattan önceki çağlardan günümüze kadar pek çok kişiyi anmak istedik. Edebiyatçılar, şairler, yazarlar, sanatçı ve sporculara dek birçok insanı gelecek kuşaklara tanıtacağız; Mersin’i ziyaret eden herkese kentin kısa bir tarihini sunmuş olacağız. Umarım bu kıvılcım bütün belediyelerimize yansır ve Mersin bir müzeler şehri olur” ifadelerini kullandı.

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