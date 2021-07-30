Mersin'de 2 ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BÖLGE HALKINA PSİKOSOSYAL DESTEK

Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce orman yangınından etkilenen Bozyazı, Aydıncık ve Silifke ilçesinde yaşayanlara psikososyal destek verildiği duyuruldu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bozyazı, Aydıncık ve Silifke ilçelerimizde orman yangınından etkilenen vatandaşlarımız için psikososyal destek ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık Mustafa GÜMÜŞ Mustafa ERCAN

2021-07-30 12:44:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.