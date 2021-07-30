Otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Ülkenin dört bir tarafında yangınla mücadele edilirken, tüm uyarılara rağmen, hala bazı vatandaşların tedbirsizlikleri nedeniyle yeni yangınlar meydana geliyor.

TEM Otoyolu PozantıTarsus istikameti Damlama bölgesinde, bariyer kenarındaki ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangına Büyükşehir itfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Yoldan geçen araçtan atılan yanıcı bir maddenin neden olduğu üzerinde durulan yangın, büyümeden söndürüldü.

Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.