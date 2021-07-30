Mersin'de 2 ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı (3)

VATANDAŞLAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR
Mersin'in Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınları sürüyor. Alevler rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'ne yaklaştı. Traktörlerin arkasına takılan tarım alanlarının ilaçlanmasında kullanılan tanklara su dolduran köylüler, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar da yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için küreklerle kuru otları temizliyor. Bölgede 2 helikopter sortilerini sürdürüyor. Aydıncık ilçesinde ise yerleşim yerlerini tehdit eden alevler kontrol altına alındı. Aydıncık'ın yüksek kesimlerinde yangın devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mustafa ERCAN-Mustafa GÜMÜŞ
2021-07-30 14:39:22
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