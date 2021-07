Mezitli Belediyesi, yangının söndürülmesine destek veriyor

Ekiplere su taşırken can verdi! Paylaşımı yürek dağladı

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Silifke’nin Yeşilovacık Mahallesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine destek veriyor.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, uzman personelle koordineli olarak, arazöz ve iş makineleri ile yangın söndürme, yayılmasını önleme ve soğutma çalışmalarına destek veriyor. Yeşilovacık’ın kuzey bölgesinde yer alan Hırmanlı mevkiinde çalışma yapan ekipler, yangından zarar gören bölge halkına da destek sağlıyor.



“Yangınlar yüreklerimizi yaktı”

Mezitli’de her bir ağacın kesilmesini engellemek için kıyasıya mücadele verdiklerini hatırlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Biz her bir ağacımızı korumak için bu denli hassas davranırken, ağaçların yanı sıra hayvanların ve doğanında yok olduğu bu yangınlar yüreklerimizi yaktı. Yangını engellemek adına tüm ekiplerimizle hemen harekete geçerek arkadaşlarımızla neler yapacağımız konusunda organize olduk. Yangınla koordinasyon merkezi ile görüşerek konuda uzman ekiplerimizi ve arazöz ve iş makinelerimizi bölgeye sevk ettik. Dünya cenneti Yeşilovacık’ın Hırmanlı bölgesinde ekiplerimiz, yangın savaşçılarına destek veriyor ve bölge halkının da yaralarını sarmaya çalışıyor” dedi.

Belediye olarak acil eylem planı hazırladıklarını dile getiren Başkan Tarhan, “Öncelikli hedefimiz yangının bir an önce söndürülmesi. Bu esnada yapmamız gerekenleri, koordinasyon içerisinde yerine getirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda yangın sonrasında da yapacaklarımızı şimdiden planlamaya başladık. Valiliğimizle görüşerek koordineli biçimde o bölgelerin yeniden ağaçlandırılması ve yaraların sarılması konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ormanlarımız geleceğimizdir. Türkiye’yi yeniden yeşil bir örtü ile sarmalamak en büyük hedefimiz olmalıdır” diye konuştu.

