Başkan Gültak, yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, dünden bu yana orman yangınları ile mücadele eden Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi ile Aydıncık ilçesinde incelemelerde bulunarak, yetkililer ve vatandaşlarla görüştü.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak; Silifke Yeşilovacık ve Aydıncık’ta dün başlayan ve söndürme çalışmaları aralıksız devam eden orman yangınlarını yerinde inceledi. Gültak, yangınla mücadele çalışmaları hakkında Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan’dan bilgi aldı.



“Devletimiz ve tüm kurumlarımız seferber halde”

Hayatlarını riske atarak yangınla fedakarca mücadele eden itfaiye ekiplerine ve orman çalışanlarına teşekkür eden Gültak, “Bölgenin bir insanı olarak neler olduğunu yerinde görmek ve vatandaşlarımızla görüşerek onlara biraz moral vermek için geldik. Belediyemizin arazözlerini, işe yarayacak iş makineleri ile araçların çoğunu da personellerimizle birlikte Silifke ve Aydıncık’a dün geceden itibaren sevk ettik. Bölgede elektrikler kesik, ayrıca su ve gıda ihtiyacı var. Dünden itibaren Aydıncık, Silifke ve daha birçok bölgemize tırlar dolusu su ulaştırdık” dedi.



“Eğer yangınlar kasıtlı çıkarılmış ise yapanları lanetliyorum”

Başkan Gültak, yangında yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet, yaralananlara şifalar dileyerek, “Bu ormanlar bizim ciğerlerimiz. Yangının neden olduğu tahribatın giderilmesi maalesef 5060 yılı bulabiliyor. Eğer yangınlar kasıtlı çıkarılmış ise yapanları lanetliyorum. Buralarda spor yapan, pikniğe gelen insanlarımız da daha dikkatli olmalı. Ormanlarımıza sahip çıkıp korumalı, temiz tutmalıyız. Devletimiz uçak, helikopter ve tüm imkanlarıyla burada seferber olmuş durumda. Bölgede 3 helikopter sürekli çalışıyor ve müdahale ediyor. Devletimiz, evleri yanan insanlarımıza elini uzatacaktır. Belediye başkanlarımız da araç ve personelleriyle seferber haldeler. İnşallah en kısa sürede bu yangınlar kontrol altına alınacaktır” diye konuştu.

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