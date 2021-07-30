Tarsus'ta fabrika yangını (1)

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir çivi fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çivi fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, ilçenin pek çok bölgesinden görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Okan ÇALIŞKAN

2021-07-30 16:43:26



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