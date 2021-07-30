Amal, Tarsus'taki çocuklarla buluştu (2)

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AMAL, ÖZGECAN'IN MEZARINI ZİYARET EDİP ÇİÇEK BIRAKTI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı´nın ve Kültür Yöneticisi Recep Tuna´nın Türkiye yapımcıları olduğu, Suriyeli sığınmacı bir kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki Amal adlı kuklanın Gaziantep´ten Manchester´a uzanan 8 bin kilometrelik yolculuğunda, dördüncü durağı Mersin oldu. Amal, 2015'te katledilen Özgecan Aslan'ın şehir mezarlığındaki mezarını ziyaret edip, çiçek bıraktı.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-07-30 16:54:00



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