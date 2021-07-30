Halk Kart’ın temmuz ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların yararlandığı Halk Kart’ın temmuz ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. 12 bin 374 kişinin hesabına toplam 1 milyon 616 bin 280 lira yüklendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara verilen Halk Kart’ın temmuz ayı tutarlarını hesaplara yükledi. Sosyal belediyeciliğin önemli örneklerinden biri olan Halk Kart, dar gelirli vatandaşlara destek olurken, anlaşmalı bakkal ve yerel marketlere de nefes aldırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Kart sahibi 12 bin 374 kişinin hesabına 100 ve 180 liralık bakiyeler halinde olmak üzere toplam 1 milyon 616 bin 280 lira yatırıldı. Kart sahipleri, Halk Kartlarını anlaşmalı bakkal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç maddeleri almak için kullanabiliyor. Vatandaşlar, market listesine Büyükşehir Belediyesinin mersin.bel.tr web sitesinden ulaşabiliyor.

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