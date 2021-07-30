Mersin'de 2 ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı (4)

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İŞ MAKİNESİ YANDI

Mersin'in Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Mersin-Antalya karayolu üzerinde, Silifke ilçesinin Yeşilovacık Mahallesi yakınlarındaki alan alevlere teslim oldu. Yangında bir iş makinesi de kullanılmaz hale geldi. Bölgede rüzgar şiddetini artırırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mustafa ERCAN

2021-07-30 17:48:44



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