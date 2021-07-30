Tarsus'ta fabrika yangını (2)

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4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Mersin'de, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bir çivi fabrikasında saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, depodaki tinerler nedeniyle zaman zaman patlamalara neden oldu. Çevredeki iş yeri sahipleri ile itfaiye ekipleri, yangının sıçramaması için önlemler aldı. Yangın, yoğun mücadele sonucu saat 20.30 sıralarında söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına başladığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Okan ÇALIŞKAN

2021-07-30 20:42:25



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