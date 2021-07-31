Başkan Seçer, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, orman yangınlarının devam ettiği Aydıncık ve Silifke ilçelerine giderek, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bölge halkının acısını paylaşan Başkan Seçer, yangın söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlk olarak Aydıncık merkezde yer alan ve bölge halkına 7/24 hizmet veren Mobil Mutfak Tırına giden Seçer, orada da vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunup, çalışanlara kolaylıklar diledi. Seçer, daha sonra yangından etkilenen yerlere giderek, bölge halkı ile bir araya geldi, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Seçer’e ziyaretlerinde CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları eşlik etti. Yangından etkilenen bölgelere giden ve vatandaşların yanında olan Seçer, yangın söndürme çalışmalarında görev alan itfaiye çalışanlarına kolaylıklar diledi. Seçer, yangından seraları, evleri, tarlaları ve bahçeleri zarar gören vatandaşlar ile bir araya gelip acılarını paylaştı. Yetkililerden de bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Seçer, ayrıca diğer illerden çalışmalara destek vermeye gelen itfaiye çalışanlarına da kolaylıklar diledi.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm hizmetlerini bölgeye seferber etti

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları, arazözler ve iş makineleri ile bölgede süren yangını söndürmek için mücadeleye devam ediyor. Mobil Mutfak Tırı ile sıcak yemek, çorba, ayran ve su desteği ile vatandaşlara hizmet verilirken, mobil sağlık ekipleri de yangından etkilenen vatandaşlara hizmet sunuyor.

Yangında yaralanan yabani hayvanlar ve kedi, köpek gibi sokakta yaşayan hayvanların tedavi ve bakımı için de veteriner hekimlerin hazır bulunduğu Hayvan Nakil Aracı da bölgede yer alıyor. Büyükşehir ayrıca hayvanlara mama desteği de sağlıyor.

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