Toroslar Belediyesinden yangın bölgesine yardım tırı ve ekipman desteği

Toroslar Belediyesi, orman yangının devam ettiği Silifke ve Aydıncık ilçelerine ekipman desteği ve yardım tırlarını gönderdi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hem yangının kontrol altına alınması hem de yangından zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için seferber olduklarını söyledi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, içerisinde su, kumanya, ayran, battaniye, yastık, yorgan, kıyafet, semaver, eldiven ve maske gibi gıda, giyim ve hijyen maddelerinin bulunduğu malzemelerin yanı sıra, belediye makine ve araç filosunda yer alan aydınlatma malzemeleri, 2 jeneratör, 2 arazöz, 2 kepçe, 2 kamyon, baret, yangından koruyucu çizme ve soğutma tırmıklarının da yer aldığı alet, edevat ve iş makineleri de yangınları söndürmek için var gücüyle çalışan görevlilere ve yangından etkilenen vatandaşlara ulaştırıldı.



"Temennimiz, yangınların bir an önce kontrol altına alınması"

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, ülkenin dört bir yanında eş zamanlı olarak çıkan orman yangınlarından dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Ciğerimiz yanıyor. Silifke ve Aydıncık ilçelerimizde de devam eden bu yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Yangını söndürme çalışmalarında cansiperane görev alan herkese Allah'tan kolaylıklar diliyor, yangından zarar gören hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşamını yitiren tüm canların üzüntüsünü yaşıyoruz. Aklımız ormanlarımızda. Yaraların bir an önce sarılması için Toroslar Belediyesi olarak personelimiz ve ekipmanlarımızla yangın bölgesindeyiz" dedi.

