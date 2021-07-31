Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (3)

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BAKAN PAKDEMİRLİ: AYDINCIK'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık MERSİN, (DHA)

2021-07-31 18:33:38



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