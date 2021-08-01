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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta grup yolları yenileniyor

İHA

Tarsus'ta grup yolları yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ilçesindeki grup yollarının yenilendiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, uzun yıllardır şikayetlere neden olan 10 kilometre uzunluğundaki AlifakıÇağbaşıÇiçekliKaraçerçili ve Simithacılı grup yolunda yol yenileme çalışması yürütüyor. Havanın ısınmasıyla birlikte kırsal mahalle yollarını yenileme çalışmalarına hız veren ekipler, haziran ve temmuz ayları boyunca onlarca kilometrelik yol ağında önce zemin ıslah ve yama çalışması, ardından ikinci kat sathi kaplama asfalt işlemini gerçekleştiriyor.
Kısa süre önce Tarsus’a bağlı ova bölgesinde bulunan 22 kilometre uzunluğundaki HalitağaAkarsuKelahmetEgemen grup yolunda sathi asfalt kaplama yapan ekipler, ardından 23 kilometre uzunluğundaki AliefendioğluAliağa ve Hasanağa grup yolunda ikinci kat sathi asfalt kaplama çalışmasını tamamlamıştı. Belediye ekipleri ovada yer alan Alifakı Mahalle içi ana yolunda bin metrelik, Yeşil Mahalle ile Aliefendioğlu Mahallesi arasında kalan 6 bin metrelik, Kelahmet Mahallesi ana yolunda bin 800 metrelik ve kırsalda yer alan Sandal Mahallesi Anadolu yaylası mevkinde de bin 900 metrelik yol üzerinde kombi araçlar vasıtasıyla sathi asfalt kaplama işlemi gerçekleştirdi.
“Yolumuz bozuktu, şimdi çok güzel oldu”
Alifakı Mahallesi Muhtarı Ahmet Yağır, çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Çok memnunuz, bütün köy yolları buradan geçiyor. Çiftçi kullanım yolu da arazi yolu da. Karaçerçili’ye kadar, Simithacılı’ya kadar buradan geçiyorlar. Yolumuz bozuktu, şimdi çok güzel oldu, çok muazzam oldu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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