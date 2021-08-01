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Mersin'de 'Hamile bakım sütü' projesi başlatıldı Mersin Büyükşehir Belediyesince başlatılan proje ile ilk etapta 80 bin adet 1 litrelik süt dağıtılacak

İHA

Mersin'de 'Hamile bakım sütü' projesi başlatıldı Mersin Büyükşehir Belediyesince başlatılan proje ile ilk etapta 80 bin adet 1 litrelik süt dağıtılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen, ‘Mersin hamile bakım sütü’ projesi ile anne adaylarına hamilelik dönemi boyunca taze süt desteği sağlanacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 'Süt senin gurur Mersin’in projesi ile Mersin’deki miniklerin beslenmesine destek sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu kez hamilelere süt desteği sunan yeni bir projeye imza attı. Tarsus Süt Üreticileri Birliğinden temin edilen sütlerin kent genelinde dağıtılacağı proje ile yeni doğacak çocukların hayata daha sağlıklı bir şekilde “merhaba” demesi amaçlanıyor. İlk etapta 80 bin adet sütün dağıtılacağı projede talep doğrultusunda yeni dağıtımlar yapılacak.
Projeden faydalanmak isteyenlerin mobil uygulama olan 'Teksin' üzerinden gebeliklerini gösteren bir belge ile başvuru oluşturması gerekiyor. Değerlendirmeler sonucunda başvuruları uygun görünenlere gebelik boyunca çocuk ve annenin kalsiyum ihtiyacı için 45 günlük periyotlar halinde 1’er litrelik paketlerden oluşan 12 litre süt paketi teslim ediliyor.
Bu proje süt üreticisine de kazandırıyor
Sosyal Hizmetler ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi iş birliği ile yürütülen kapsamlı çalışmada süt üreticilerinin de yüzü gülüyor. Her fırsatta üreticiye kazanç sağlayacak projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, ‘Mersin hamile bakım sütü’ projesi ile bir kez daha üreticilere ekonomik kazanç kapısı araladı. Hamilelerin kalsiyum ihtiyacını karşılayacak sütler, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından üreticiden temin edilirken, sütlerin dağıtımını ise Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri gerçekleştiriyor.
“Sağlıklı çocuklar demek sağlıklı bir gelecek demek”
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, projeyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Hamilelik döneminde bebeklerin bütün besin kaynaklarını anneden sağladığını ifade eden Bakır, şunları söyledi:
“Özellikle kemik gelişimi döneminde kalsiyuma çok ciddi anlamda ihtiyaç duyulmaktadır. Bebek ihtiyaç duyduğu kalsiyumu anneden karşılamaktadır. Annede hem kendi vücudunun ihtiyacı olan kalsiyum hem çocuğun ihtiyacı olan kalsiyum ihtiyacı arttığından dolayı bunu tükettiği gıdalardan almak durumundadır. Eğer anne kalsiyumu yeterince alamazsa, kendisinde kemik erimesi, diş çürükleri gibi hastalıklar oluşur. İleriki dönemlerde de bunlarla ilgili sorunlar yaşar. Biz de Başkanımız Sayın Vahap Seçer öncülüğünde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce küçük çocuklara dağıttığımız sütlerden hamile kadınlarımıza da dağıtmayı uygun gördük. Çünkü sağlıklı çocuklar demek sağlıklı bir gelecek demek.”
“Daha doğmadan bu proje ile çocuklarımıza bir ‘merhaba’ demek istiyoruz”
Sosyal Hizmetler Dairesinde görevli gıda mühendisi Bilge Küçükkubaş, hayata geçirilen projenin detaylarını paylaştı. Projenin başvuru ve dağıtımı konusunda bilgiler veren Küçükkubaş, “Vatandaşlarımız hamile olduklarını belgeleyen bir raporla beraber başvurularını 'Teksin’e yapıyorlar. Yapılan inceleme üzerine biz de doğum gerçekleşene kadar her 45 günlük dönem için 1 koli sütü evlerine kadar ulaştırıyoruz. Sütlerimiz UHT şartlarında paketlenip uygun saklama koşullarında hijyenik olarak vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Çocuklarımıza değer veriyoruz. Onları geleceğimiz olarak düşünüyoruz ve daha doğmadan bu proje ile çocuklarımıza bir ‘merhaba’ demek istiyoruz” dedi.
“Projemiz Mersin’de hamilelere özgü tek proje”
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi’nde görevli gıda mühendisi Tuba Karakış da proje kapsamında üreticiden temin edilen sütler hakkında bilgiler verdi. Karakış, “Projemiz Mersin’de hamilelere özgü tek projedir. Projemizin amacı kent genelindeki hamilelerin temel besin ihtiyacı olan süte kolay ulaşımını sağlamak. 80 bin adet tam yağlı 1 litrelik UHT süt teslim alıyoruz. Proje kapsamında kullandığımız sütleri Tarsus Süt Üreticileri Birliğinden temin ettik. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi olarak projemizin satın alma sürecini biz yürütüyoruz. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da projenin dağıtımını üstlenmektedir. Proje hedefimiz ise Mersin genelindeki tüm hamile kadınlara ulaşmaktır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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