Toroslar Belediyesi, engelli kız kardeşlerin bozuk yoluna kilit parke döşedi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, engelli kız kardeşlerin evlerine giden yolu kilit parke ile kaplattırdı. Başkan Yılmaz; "Biz büyük bir aileyiz. Onların mutluluğu, hepimizin mutluluğudur" dedi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Buluklu Mahallesinde yaşayan ve evlerine gidip gelmede zorluk çeken engelli 3 kız kardeşin yol talebini, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz anında yerine getirdi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, erkek kardeşleri Derviş Kaya, muhtar aracılığıyla Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ulaştı. Yaşları 40 ile 50 arasında olan zihinsel engelli Menekşe, Güzide ve Şefika kardeşlerin evleri ile ana yol arasındaki 200 metrekarelik bağlantı yolu, belediye ekiplerince kilit parke ile kaplandı.

Kaya ailesinin, gündelik yaşamda karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi de evlerine ulaşımı sağlayan yolun rampa ve stabilize yol olmasıydı. Başkan Yılmaz'ın talimatıyla yol belediye ekiplerince kilit parke ile düzenlendi.

Evlerine artık daha rahat ulaşan ve yolları daha konforlu hale gelen engelli kız kardeşlerin mutluluğu ise gözlerine yansıdı.



"Kız kardeşler, evlerine artık rahatlıkla ulaşabiliyor"

Buluklu Mahallesi Muhtarı Veli Dere, Başkan Yılmaz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Mahallemizde yaşayan zihinsel engelli 3 kız kardeş, evleri ile ana yol arasındaki bozuk yol nedeniyle mağdur durumdaydılar. Yolları yıllardır bozuktu ve malzemelerini çıkarmada zorluk çekiyorlardı. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz sağ olsun ekibini gönderdi ve yolu yaptırdı. Kız kardeşler, evlerine artık rahatlıkla inip çıkabiliyorlar" diye konuştu.



"Başkanımızdan Allah razı olsun"

"Yollarımız çok güzel oldu" diyen mahalle sakinleri de Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek; "Yolumuz çok kötüydü. Arabanın yanı sıra yürüyerek bile evlerimize ulaşamıyorduk. Şimdi çok güzel oldu. Başkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.



"Engelli bireylerimize hassas yaklaşıyoruz"

Başkan Yılmaz ise engelli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını kaydederek, "Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve taleplerini karşılamak adına hassas yaklaşıyoruz. Onların yaşadığı zorlukları biliyor ve çözüm için gayret ediyoruz" dedi.

Yılmaz, yolun Kaya ailesi ve mahalle sakinleri için hayırlı olmasını dileyerek; "Bir taraftan Toroslar'a en güzel hizmeti sunarken bir taraftan da hemşehrilerimizin gönlüne dokunacak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Buluklu Mahallemizde engelli 3 kız kardeşin yaşadığı evlerine giden yol stabilize bir haldeydi. Ailemizin talebini anında yerine getirdik. Yolu düzenleyerek kilit parke ile kapladık. Amacımız, engelsiz bir yaşam için onlara destek olmak" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.