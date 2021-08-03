MESKİ, yaylalarda içme suyu depolarını bakımdan geçiriyor

MESKİ Genel Müdürlüğü, Toroslar’ın yaylalık bölgelerindeki içme suyu çalışmalarını hızlandırdı. İçme suyu depolarında yapılan yoğun çalışmalar sayesinde yaz aylarında nüfusu artan Toroslar ilçesi Kepirli, Soğucak ve Bekiralanı mahallelerinin yetersiz su sorunu minimuma indirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Toroslar ilçesi Kepirli, Soğucak ve Bekiralanı Mahallelerinin içme suyu sorununu çözmek için başlattığı çalışmalara devam ediyor. Toroslar’ın yaylalık bölgelerinde yaz aylarında nüfus artışına bağlı yoğun tüketimden ve içme suyunun amacı dışında kullanılmasından dolayı su depolarının seviyelerinde yaşanan düşüş nedeniyle zaman zaman su kesintileri meydana geliyordu. Bunun üzerine harekete geçen MESKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarında yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.



Yaylalık bölgelerdeki içme suyu depoları da SCADA sistemine bağlanıyor

MESKİ çalışmaları kapsamında, Kızılgöçük kaynağından beslenen Hangediği deposundan 8 bin metre 200’lük PE 100 polietilen boruyla isale hattı çekildi. Yeni sistem dalgıç pompalarla Bekiralanı, Sandallı, Karaağaçpınarı, Bekiralanı ve Belenoluk ortak, Kepirli 500 metreküp, 250 metreküp ve 100 metreküplük, Soğucak 1 adet 500 metreküp ve 2 adet 100 metreküplük su depolarının bakım ve onarımları yapıldı. SCADA sistemine de entegre edilen depoların 7/24 kontrolleri yapılmaya başlandı. MESKİ tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Toroslar’ın yaylalık bölgelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan yetersiz içme suyu sorunu minimuma indiriliyor.

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