BonaBant'tan fidan bağışı kampanyasına destek

Mersin'de bant üretimi alanında faaliyetlerini sürdüren BonaBant, orman yangınları nedeni ile TEMA Vakfının başlattığı fidan bağışı kampanyasına destekte bulundu.

Çeşitli illerde meydana gelen orman yangınları nedeni ile Türkiye'de yardımlaşma çığ gibi büyüyor. TEMA Vakfının başlattığı fidan bağış kampanyasına BonaBant da bağış yaparak katkıda bulundu. Yangınlardan dolayı derin üzüntü içerisinde olduklarını belirten BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "Ülkemizde yaşanan bu üzücü felaket hepimizi derinden üzdü. Dört tarafı yeşil ve maviyle kaplı yurdumuzun bu tarz bir felaketle karşı karşıya kalması ne yazık ki çok acı. Bu sebeple kararan umutlarımızı el birliği ile yeniden yeşertmek için TEMA Vakfının başlatmış olduğu kampanyaya destek veriyoruz. Bütün şirketleri de bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Karşılaştığımız bu üzücü felaket nedeni yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

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