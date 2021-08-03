Silifke’de 5 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Silifke ilçesinin Pelitpınarı, Nuru, Senir, İmambekirli ve Kargıcak mahallelerini birbirine bağlayan, bölgedeki üreticiler için büyük önem taşıyan 25 kilometrelik bağlantı yolunda yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede Antep fıstığı, zeytin ve incir yetiştiriciliği yapan üreticilerin ürünlerini taşımalarında büyük kolaylık sağlanmış oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılar açıklamaya göre ekipler, eskimiş ve deforme olmuş asfalt yolda ilk olarak yol genişletme ve yama çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından yola sathi kaplama asfalt dökümü yapıldı. Bölgede yoğun olarak kullanılan ve işlek bir güzergahta bulunan yol, grup yolu olma özelliğinin yanı sıra MutSilifke asfaltını GülnarSilifke asfaltına bağlayan bir bağlantı yolu olma özelliği de taşıyor. Antep fıstığı, incir ve zeytin gibi ürünlerin yeni dönem hasat zamanına yetişen yol sayesinde üreticiler daha rahat ve altyapısı düzgün bir yolla sezona başlayabilme ve ürünlerini hiçbir sıkıntı yaşamadan, kayıpsız taşıyabilme imkanına sahip oldu.



“İşlek bir yol”

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında sathi kaplama ekibinde görevli Mustafa Demirtaş, üreticiler için büyük önem taşıyan yolu Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde yapmaya başladıklarını ifade ederek, “Pelitpınarı’ndan Kargıcak yoluna kadar 25 kilometrelik bir grup yolu bu yolumuz. Diğer yolların tıkanmasıyla bu yol çok önem kazanıyor. O yüzden işlek bir yol. Pelitpınarı, Nuru, Senir, İmambekirli, Kargıcak; bu 5 köyün bağlantı yolu. Ayrıca Mut yoluna çıkıyor burası. Buranın önce yama, genişletme çalışmaları yapıldı. İkinci kat sathi kaplama olarak buranın asfalt dökümü tamamladık. Vahap Başkanımız bu yola önem verdi, yapılmasını istedi. Ayrıca Pelitpınarı dediğimiz yer Gülnar yoluna sınır, Gülnar yolundan başlayıp Mut yoluna bir bağlantı yolu burası” dedi.



“Bütün üreticilerimizi rahatlatacak bir yol oldu”

Senir Mahallesi Muhtarı İbrahim Döneli de yolun aynı zamanda MutSilifke asfaltını GülnarSilifke asfaltına bağlayan bir yol olduğunu belirterek, “Önemli bir yolumuz. Önce bir genişletme yapıldı, daha sonra şarampollerimiz temizlendi. Virajlarımızdaki dar yerler genişletildi. Memnunuz, teşekkür ediyoruz. Şu anda incir sezonu, Antep fıstığı sezonu geliyor. Bütün üreticilerimizi rahatlatacak bir yol oldu. Yeni sezonumuza, şu anda incir sezonuna, Antep fıstığı sezonuna, önümüzdeki zeytin sezonuna yetişmiş oldu. Geniş, daha rahat, daha güzel, altyapısı düzgün bir yolla sezona başlayacağız kısmet olursa. Dünyadaki en önemli şey pazar için yoldur. Üreticilerimiz de memnun, bizler de memnunuz” diye konuştu.

Nuru Mahallesi Muhtarı Mustafa Şen ise yolun hem üreticiler hem tüccarlar hem de vatandaşlar tarafından kullanıldığını söyleyerek, “Vahap Başkanımıza güveniyoruz. Üreticiler için, incirciler, zeytinciler, Antep fıstıkçısı, bademcisi herkes bu yolu kullanıyor. Bizim dışarıdan gelen çok tüccarlarımız var. Bilhassa onlar da kullanıyor. Ayrıca bizim Nuru ile Şallak arasındaki bağlantı yolumuz, Tisan’a kadar denize giden vatandaşlarımız ve turizmciler için daha iyi oldu bu yol” dedi.

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