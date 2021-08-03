Mersin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere tercih danışmanlığı desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinin ‘Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı Desteği’ başladı. Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleri, 13 Ağustos’a kadar Kongre ve Sergi Sarayında öğrencilere danışmanlık hizmeti verecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nin üniversite tercihi yapacak öğrenciler için ‘Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı Desteği’ başladı. Ücretsiz olarak verilen danışmanlık hizmetinden MERCİ’ye kayıtlı öğrencilerin dışında kentteki tüm öğrenciler yararlanabiliyor. Alanında uzman rehber öğretmenlerle tercihlerini yapan öğrenciler, tercih sürecini daha rahat geçirme fırsatı buluyor.



Tercih danışmanlığı ilçelerde de sürüyor

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenlerinin 13 Ağustos’a kadar öğrencilere sunacağı ‘Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı’ desteğiyle gençlerin geleceğe daha iyi bir şekilde adım atmalarının sağlanması amaçlanıyor. Kongre ve Sergi Sarayında verilen destekten tüm öğrenciler faydalanabiliyor. Büyükşehir’in 9 ilçede yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde de danışmanlık hizmeti veriliyor.



Yeni dönem kurs kayıtlarına son gün 6 Ağustos

Öte yandan, yeni eğitimöğretim dönemine alanında uzman öğretmenlerin oluşturduğu kadrolarla hazırlanan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin yeni dönem kayıtları da sürüyor. Sınava hazırlanmak isteyen öğrencilerin kayıt işlemleri 6 Ağustos’a kadar devam edecek.



“Mersin’deki tüm öğrencilere tercih konusunda destek vermeyi amaçladık”

MERCİ Danışmanlık Merkezinde görevli rehber öğretmen Canan Serin, tercih danışmanlığı günlerinde yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler paylaşarak, “MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi olarak organize ettiğimiz tercih günleri hizmetimiz Kongre ve Sergi Sarayında başlamıştır. Eğitim ve Öğretim Kurs Merkezinde görev alan alanında uzman rehber öğretmenlerimizle bu hizmetimiz 13 Ağustos’a kadar devam edecek. Ayrıca ilçelerimizde yaşayan öğrencilerimizin bu hizmetten faydalanabilmesi için ilçelerimizde de kurs merkezlerimizde tercih danışmanlığı hizmeti aynı zaman diliminde başladı. Biz sadece kendi öğrencilerimize değil, Mersin’deki tüm öğrencilere tercih konusunda destek vermeyi amaçladık. Bu hizmetimiz geçen yıllarda olduğu gibi bu dönemde de 9 ilçemizde devam edecek. Ayrıca üniversitelerimiz tarafından stant kuruldu. Buradan üniversite hakkında bilgi alabilecekler” dedi.



“Hiçbir zaman yalnız hissettirmedikleri için onlara çok müteşekkirim”

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde sınava hazırlanan ve öğretmenlerinin her zaman desteğini hissettiğini söyleyen Senem Arı da “Ben beklentimin çok aşağısında puan çektim aslında ama yine de istediğim bölüm geliyor. Ondan dolayı hayal kırıklığına çok fazla uğramadım sadece farklı bir şehir, farklı bir üniversite. Hocalarımız araştıracak hangi üniversite gelecek diye ve ona göre bir karar vereceğiz. Çok sınırda bir puanım var ve sıralamalarda oynama olur mu olmaz mı onu öngörüp, o şekilde bana yardımcı olacaklar. Ben de onlara güveniyorum bu konuda. Yanımda oldukları için minnettarım. Hiçbir zaman yalnız hissettirmedikleri için onlara çok müteşekkirim. Sadece ders konusunda değil, psikolojik olarak da bana çok yardımcı oldular” diye konuştu.

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