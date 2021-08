Toroslar Belediyesi, yeşil alanlarda bakım yapıyor

Toroslar Belediyesinin, park ve yeşil alanlardaki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki parklarda bakım ve onarım hizmetlerini sürdürürken bir yandan da peyzaj çalışmaları yapıyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor. Ekipler, bu kapsamda Soğucak Mahallesi Atatürk Parkında ot biçme, peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yaptı. Çocuk oyun grupları da tek tek sağlamlaştırılarak, çöp kovaları yenilendi. Yapılan yenileme çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşan park, mahalleliden de tam not aldı.



“Aldığımız her nefesi yeşil alanlarımıza borçluyuz”

İlçedeki yeşil alanları koruyarak, sayılarını daha da artırma odaklı çalışmalar yürüten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Ülkemizin dört bir yanından gelen yangın haberleri bizleri derinden üzdü. Biz de ilçemizdeki yeşil alanlarımızı korumak amacıyla teyakkuz halindeyiz. Yeşil alanların değerinin her zaman farkında olduk ve bu anlayışla da çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin dinlenme alanı olarak kullandığı, çocuklarımızın da keyifli zaman geçirdiği parklarımız bizim için önemli. Ekiplerimiz, bu alanların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını titizlikle yapıyor. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz yeşil alanlarımızı koruyarak, temiz bırakmalarıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.