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Demirtaş: "Hasar tespit çalışmalarımızı gece gündüz çalışarak yapıyoruz" Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Silifke’de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

İHA

Demirtaş: "Hasar tespit çalışmalarımızı gece gündüz çalışarak yapıyoruz" Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Silifke’de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangınının çıktığı Boğsak ve Yeşilovacık mahallelerinde incelemelerde bulundu.
Bakan Yardımcısı Demirtaş’a incelemeleri sırasında, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Silifke Orman Müdürü Hasan Arslan, Silifke Tarım Orman Müdürü Yusuf Gün, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, Silifke İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy eşlik etti.
Boğsak ve Yeşilovacık bölgesine geçerek incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Demirtaş, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Yeşilovacık Jandarma Karakoluna geçen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Demirtaş, "Afetten etkilenen tüm yerlerde hızla hareket ederek çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Sahada her bir vatandaşımızla görüşerek taleplerini dinliyor, çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Biz, bir ve beraberiz. Hasar tespit çalışmalarımızı gece gündüz çalışarak yapıyoruz. Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallelerimize ekiplerimizle gidiyor; incelemelerimizi aralıksız yürütüyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız" dedi.
Seferberlik anlayışı içinde, bir ve beraber hareket ederek vatandaşların yanında olduklarını belirten Demirtaş, vatandaşları mağdur etmeyeceklerini belirtti.
Aydıncık’ta 57, Silifke’de 20 bina olmak üzere toplam 77 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildiği bildirildi.

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