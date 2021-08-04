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Kırsal mahallerde buluşmalar devam ediyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verdiği Kırsal Mahalle Buluşmaları’nı kademeli normalleşme süreci ile yeniden başlattı Pandemi sonrası ilk kez yapılan buluşmanın 11’incisi Türkiye’de tarım kooperatifçiliğinin ilk örneği olan Gazi Çiftliği’nde gerçekleştirildi

İHA

Kırsal mahallerde buluşmalar devam ediyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verdiği Kırsal Mahalle Buluşmaları’nı kademeli normalleşme süreci ile yeniden başlattı Pandemi sonrası ilk kez yapılan buluşmanın 11’incisi Türkiye’de tarım kooperatifçiliğinin ilk örneği olan Gazi Çiftliği’nde gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verdiği Kırsal Mahalle Buluşmaları’nı kademeli normalleşme süreci ile yeniden başlattı. Pandemi sonrası ilk kez yapılan buluşmanın 11’incisi Türkiye’de tarım kooperatifçiliğinin ilk örneği olan Gazi Çiftliği’nde gerçekleştirildi.
Gazi Çiftliği’ne gelen vatandaşlar, ilk kurucu ortağı Mustafa Kemal Atatürk olan Atatürk Tekir Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi’nin bulunduğu Gazi Çiftliği’nde yaşatılan değerler karşısında duygulu anlar yaşadı. 65 kişinin katılımıyla toplu olarak ilk ziyaretçilerini ağırlayan Gazi Çiftliği’nde, Ata topraklarının üretici kadınları ile faaliyetleri merak eden ve merkezden gelen ziyaretçiler buluştu. Geziye aileleriyle katılan çocuklar da keyifli vakit geçirdi. Gazi Çiftliği içerisinde bulunan Teknoloji Atölyesi ekibi çocuklar için drone uçurma, elektronik kartlar aracılığıyla meyvelere, birbirlerine dokunarak ses elde etme gibi aktiviteler düzenledi. Etkinlikte ziyaretçilerle buluşan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Gazi Çiftliği’yle ilgili bilgileri vatandaşlarla paylaştı. Çiftliğin tarihini ve çiftlikte yapılan etkinlikleri dinleyen ziyaretçiler, Atatürk’ün Silifke sahilinde denize girdiği yeri ve Dalyan Kuş Cenneti’ni de gezdi.

“Kadınlarımız evlerinde bölgeye has çok güzel ürünler üretiyorlar”
Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin evdeki kadınların gizli iş gücünü ortaya çıkardığını, bu açıdan da kadınlar tarafından çok iyi karşılandığını belirterek, bundan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Seçer, “Bu bölgede yaşayan kadınlarımız evlerinde çok güzel ürünler üretiyorlar bu bölgeye has. Selanik göçmenleri var, burada kendilerine has ekmeklerini yapıyorlar. Bunların evde ürettikleri bu ürünleri satışa sunmaları ve bunlardan ek bir gelir elde etmeleri çok kıymetli. Yani Gazi Çiftliği evde gizli kalmış kadın iş gücünün ortaya çıkmasına bir örnek oldu. Faaliyetler, Gazi Çiftliği dışında Mersin’de de yapılacak çünkü kadınlar üretmek istiyor, ayakları üzerinde durmak istiyorlar” dedi.
Açılıştan bu yana yapılan üretimleri ve verilen eğitimleri anlatan Gazi Çiftliği sorumlusu Hatice Okur, çiftliğe turların başlamasıyla üretilen ürünlerin stantlarda satışının da yapılmaya başlandığını söyledi. Okur, “Her ürünü üretmeden önce toplantılar yapıp, üretme aşamasında eğitim ve üretimi bir araya getirdik. Uzun soluklu bir çalışmaydı. Açılışımızdan sonra gördüğünüz gibi turlarımız geliyor ve turların gelmesiyle birlikte ilk defa stant açan kadınlarımız var. Bugün yöresel, doğal, bire bir kendi tohumlarımızdan ürettiğimiz sebzelerimizi, meyvelerimizi, ürünlerimizi, köy ekmeğimizi burada satışa sundular. Açılışta da heyecanlıydık ama açılışın yanı sıra bugün daha fazla heyecanımız var. Herkes hoş geldi ve herkesi de bekliyoruz” diye konuştu.

“Gezilerimiz devam edecek”
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nde proje uzmanı olarak görev yapan Burcu Sert ise buluşmaları sağlamak için düzenlenen gezilerin devam edeceğini belirterek, “Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Silifke Gazi Çiftliği’ne kültür turları düzenlemeye başladık. Bu gün ilk turumuzda misafirlerimizle 65 kişi olarak kadın, çocuk ve aile gruplarımızı getirdik. Kooperatifçiliğin önemini, Atatürk’ün ilk yaptığı kooperatifin anlamını vurgulamak için güzel bir gezi oldu. Bundan sonra gezilerimiz devam edecek. Dönem dönem Mersin merkezde ve 13 ilçede yaşayan misafirlerimizi Gazi Çiftliği’yle buluşturmak için organizasyonlarımızı yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Buranın özelliği Atamızın o dönemde yoklukta kurduğu bir çiftlik olması”
Ziyaretçilerden Esma Erdeniz, düzenlenen gezinin diğer gezilerden farklı olduğunu ve zaman zaman duygulandığını ifade ederek, “Daha önce de Büyükşehir’in bu tür etkinlikleri vardı, hemen hemen çoğuna da katıldım. Buranın farklı özelliği Atamızın o dönemde, çarıkla, o yoklukta kurduğu bir çiftlik olması. Geldiğimde Atamızın oturduğu koltuk, sandalye, masayı gördüm, çok duygulandım. Restore için, tekrar hayata geçirildiği için, bu proje için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e ve burada organik tarıma öncülük eden Mersinden Kadın Kooperatifi’ne, Meral Seçer hanımefendiye teşekkür ediyorum, değerlerimize sahip çıktıkları için. Biz bu değerlerle büyüdük. Gerçekten hemen hemen tüm etkinliklere katıldım, benim için bu farklı” ifadelerini kullandı.

“Buraya gelmek istiyordum ama fırsat olmamıştı”
Ziyaretçilerden Burak Anavan ise tarihe olan ilgisiyle araştırmalar yaptığını ve Gazi Çiftliği’nin araştırdığı yelerden biri olduğunu vurgulayarak, “Mersin’in yerlisiyim. Instagram’da gezerken denk geldim. Mersin Büyükşehir’i takip ediyordum. Buraya gelmek istiyordum ama fırsat olmamıştı. Çünkü dolmuş, otobüsle geldiğimizde biraz yürüme mesafesi kalıyor. Bunu görünce direkt gelmek istedim. Bayağı duygulandım çünkü büyük bir hizmet bu. Geçmişte buranın araştırmasını yapmıştım. Atatürk’ün Mersin’e geldiği dönemlerde özellikle çarşıda bulunan Atatürk Evi’ni araştırmıştım. Buraya gelmek de içeriyi görmek de bayağı duygusal anlara sebep oldu. Bu kadar kapsamlı bir çalışma beklemiyordum. Başkana buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu tür hizmetler açıkçası hoşuma gidiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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