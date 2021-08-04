Akdeniz Belediyesi, yangın bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

Akdeniz Belediyesi, Aydıncık ve Silifke’de çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara gıda, giyim ve kişisel malzeme dağıtımı yapmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, bölgedeki hayvanlar için de mama, su ve yem desteği sağlıyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatı üzerine orman yangınlarının başladığı ilk günden itibaren harekete geçen belediye ekipleri; gönüllülerin de desteğiyle bir yandan yangınlardan etkilenen vatandaşların yarasını sarıyor, diğer yandan bölgede yaşayan diğer canlılar için su, mama ve yem desteğini sürdürüyor.



Annelere ‘Hoş Geldin Bebek’ çantası, çocuklara kıyafet ve oyuncak

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ait araçlara yükledikleri çeşitli ihtiyaç malzemelerini bölgeye ulaştırarak gıda, giyim ve kişisel ihtiyaç ürünlerinin dağıtımını gerçekleştirdi. Ekipler, yeni doğum yapmış anneler ile bebek bekleyen annelere ‘Hoş Geldin Bebek’ çantası da dağıttı. Küçük çocukları da unutmayan ekipler, onları da kıyafet, ayakkabı ve oyuncaklarla sevindirdi. Bölgede yaşayan üreticilere ait büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem, sokaklarda yaşaya can dostları için de mama dağıtıldı.

Öte yandan Akdeniz Belediyesi tarafından Silifke ve Aydıncık’ın farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından etkilenen bölgelere gönderilen personel de hem arazözler hem de iş makineleri ile teyakkuz halinde bekliyor ve yer yer diğer ekiplerle birlikte soğutma çalışmalarına katılıyor.

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