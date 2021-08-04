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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gezici araç muayene istasyonu vatandaşın ayağına geldi

İHA

Gezici araç muayene istasyonu vatandaşın ayağına geldi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK’ün gezici araç muayene istasyonunu yaylalarda ikamet eden vatandaşın ayağına getirdi.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın girişimiyle kurulan gezici araç muayene istasyonu sayesinde yaylalarda ikamet eden vatandaşlar, şehir merkezi ve çevre ilçelere gitmeden araç muayenesini yaptırma imkanı buldu. Belediye, araç kusurlarından kaynaklanan kazaların önüne geçmek, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, aracın ömrünü uzatmak amacıyla zorunlu yapılması gereken periyodik araç muayene işlemini vatandaşın ulaşımda sıkıntı yaşamadan ve güvenli bir şekilde yapmasını sağladı. Uluslararası standartlarda periyodik araç muayenesi hizmeti ile Türkiye’de trafik ve araç güvenliğine katkı sağlayan kuruluş TÜVTÜRK’ün gezici araç muayene istasyonu, Arslanköy ve Güzelyayla mahallelerinin ardından Sadiye Mahallesi’nde de kuruldu. İstasyonun 5 Ağustos Perşembe günü ise Avyagediği Mahallesi'nde olacağı bildirildi. 08.0017.00 saatleri arasında çalışan istasyonda traktör ve motosiklet muayene işlemi yapılıyor.
Araç muayene işlemi için gezici istasyona gelen vatandaşlar, yaylalardan traktör ya da motosiklet ile şehir merkezine gelmelerinin zor olduğunu söyleyerek verilen bu hizmetten dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ettiler.

“Hemşehrilerimizin can güvenliği önceliğimiz”
Vatandaşların can güvenliği kendileri için her şeyden önemli olduğunu söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Yaylalarımız ile şehir merkezi arasındaki mesafe traktör ve motosiklet sürücüleri için tehlike arz ediyor. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak ve hemşehrilerimizin periyodik olarak yapılması gereken araç muayene işlemini, güvenli bir şekilde yaptırmaları için gezici araç muayene istasyonunun yaylalarımızda kurulmasına vesile olduk. Yaylalarımızda ikamet eden esnaf ve çiftçilerimizin bu hizmetten memnuniyet duyması bizleri de sevindirdi. Arslanköy ve Güzelyayla mahallelerimizde kurulan gezici istasyon, bugün Sadiye Mahallemizde hizmet veriyor. Hemşehrilerimiz, yarın Ayvagediği Mahallemizde kurulacak gezici araç muayene istasyondan faydalanabilir” dedi.

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