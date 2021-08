Mezitli’de Tiyatro Akşamları başladı Başkan Tarhan: “İnsanlarımızı sanatla buluştururken tiyatrocularımızı da özledikleri bu alkışa kavuşturmak istedik”

Mezitli Belediyesi tarafından pandemi süresinde zor günler geçiren sanatçılarla sanatseverleri buluşturmak amacıyla düzenlenen “Tiyatro Akşamları” etkinlikleri başladı. 13 tiyatro grubunun oyunlarını sergileyecekleri etkinlik, yaklaşık 1 ay sürecek.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Agon, Körebe, Ekip, Kırmızı Perde, Kulis, Mulanbu, Merhaba Sanat, Antik Sahne, Tiyatro Yolcuları, Hayalicinas, Afife, Anadolu Oyuncuları, Konçinalar tiyatro gruplarının bir ay boyunca Mersinli sanatseverle buluşacağı Mezitli’de Tiyatro Akşamları etkinliğinde ilk olarak Tiyatro Agon, Köpekler oyunu ile sahneye çıktı. Oyunu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da izledi.



“Bugün sanata her zamankinden daha çok ihtiyaç var”

Başkan Tarhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mezitli’yi virüs salgını nedeniyle uzak kaldıkları tiyatroyla buluşturmak, aynı zamanda tiyatro gruplarına da destek sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Tarhan, “Bugün sanata her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Maalesef virüs süreci hepimize çok farklı olumsuz etkilere neden oldu. Hepimiz bir şekilde virüs salgınının etkilerinden nasibimizi aldık. İnsanlarda depresyona, ekonomik sıkıntılara, çok farklı sağlıksal sorunlara neden olurken, aynı zamanda birçok sosyal ve sanatsal faaliyetten uzak kalmamıza neden oldu. Sanatçılarımızın da beslendiği kaynaklar var. Bu sahne, arkadaki perde ve alkış onlar için çok anlamlı. Mezitli Belediyesi olarak, insanlarımızı sanatla buluştururken tiyatrocularımızı da özledikleri bu alkışa kavuşturmak istedik. Bir sanatçı için sahne, kulis ve alkışlar son derece önemli. Bunun bilincindeyiz. Karınca kararınca biz de böyle bir destek amacıyla mekanlarımızı tahsis ettik. Katkı sunabilmek amacıyla her oyundan 120 bilet alarak belediye çalışanlarımıza dağıttık. Şimdilik bunu sadece Mersin merkeziyle kısıtlı tuttuk. Diğer ilçelerden de yoğun talep geldi, ancak şimdilik 13 tiyatro grubumuzla bu etkinliğimize başlıyoruz. Kültür Merkezimiz faaliyete geçtikten sonra daha büyük etkinlikleri daha geniş süreler içerisinde yapabileceğiz. Sanatseverlerimiz güzel zaman geçirirken, sanatçılarımız da uzun süredir uzak kaldıkları alkışlara kavuşmuş oldular” dedi.

Önümüzdeki günlerde faaliyetlerine başlayacak olan Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinin de sanatı Mezitli’ye taşıyacağının altını çizen Başkan Tarhan, “İstanbul, İzmir, Eskişehir büyükşehir belediye tiyatroları, Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, İstanbul’dan gelen profesyonel sanatçılar performanslarını burada sergileyecekler. Olanaklar içerisinde en iyisini yaptığımızı düşünüyoruz. Çalışmaya başladığı zaman sanatı Mezitli’ye taşıyacağız. Kültür ve sanatın merkezi olma hedefimizden vazgeçmiyoruz” diye konuştu.

Mersin merkezde çalışma yapan 13 farklı tiyatro grubunun Mezitli Belediyesi Amfitiyatro’da sahne alacağı etkinlik 8 Eylül tarihine kadar devam edecek. Tüm oyunların başlama saatinin 20.30 olduğu etkinliklere gitmek için biletler aynı gün Mezitli Belediyesi Amfitiyatro gişesinden alınabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.