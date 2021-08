Tarsus Belediyesi, çölyak hastalarına glütensiz ekmek dağıtımına devam ediyor

– Tarsus Belediyesi, çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ekmek dağıtımına devam ediyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çölyak ya da farklı hastalıklar nedeniyle glütensiz gıdayla beslenmek zorunda olan her vatandaşın, belediyenin halk ekmek fabrikasından glütensiz ekmek talep edebileceğini söyledi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını önemseyerek projelerinde sağlıkla ilgili çalışmalara öncelik veren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan öncülüğünde halk sağlığı için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Tarsus Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası tarafından çölyak hastası vatandaşlara ücretsiz glütensiz ekmek dağıtımını sürdürüyor. Başkan Bozdoğan, glütensiz ekmek bulmakta zorlanan çölyak hastalarının belediyeye başvurmaları durumunda taleplerinin karşılanacağını söyledi.

Çölyak hastalığı tıp literatüründe bir sindirim problemi olarak ele alınıyor ve çölyak hastası olan bireylerin glütensiz gıdalar tüketmesi gerekiyor. Ancak ülkemizde glütensiz gıdayı, özellikle glütensiz ekmeği her yerde bulmak her zaman mümkün olmuyor. Bu soruna çözüm sunan Tarsus Belediyesi, çölyak hastası vatandaşların talebini karşılayarak son 1 yıl içinde 100 bin adet glütensiz ekmeği vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırdı.

Başkan Bozdoğan, çölyak hastalığından ya da farklı hastalıklardan dolayı glütensiz gıdayla beslenmek zorunda olan her vatandaşın belediyenin halk ekmek fabrikasından glütensiz ekmek talep edebileceğini söyledi. Glütensiz ekmek üretiminin özel bir üretim ve dağıtım süreci gerektirdiğini kaydeden Bozdoğan, vatandaşların talepte bulunmaları durumunda kayıtlarının oluşturulduğunu ve kayıtlı başvurucu sayısına göre glütensiz ekmek temin edildiğini belirtti. Bu kapsamda günümüz itibariyle 68 öğrenci ve 182 vatandaş olmak üzere toplam 250 çölyak hastası bu hizmetten faydalanıyor. Bozdoğan, “Çölyak hastalarımızın hayat kalitesini artırmak ve yoksun oldukları imkanlara ulaşmalarını sağlamak en büyük gayemiz” dedi.

Ücretsiz olarak Tarsus Belediyesi tarafından glütensiz ekmek dağıtımından faydalanan çölyak hastası vatandaşlar, bu hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getirerek, bu konuya duyarlılık gösteren Belediye Başkanı Bozdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.

