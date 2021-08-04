Kahvede başlayan tartışma cinayetle bitti

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Mersin'in Erdemli ilçesinde köy kahvesinde başlayan tartışma cinayetle bitti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre H.E. ile Harun Toker (41) köy kahvesinde tartışmaya başladı. Mahalle sakinleri tartışan 2 kişiyi ayırdı. Ancak bir süre sonra H.E.'in oğlu Ü.E., Harun Toker'in evine gitti. Ü.E. yanında getirdiği bıçakla karşısına çıkan Toker'i bıçaklayıp uzaklaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harun Toker hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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