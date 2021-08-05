Toroslar'da yol hizmetleri devam ediyor

Toroslar Belediyesi, yol hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçede gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarıyla vatandaşlara rahat bir ulaşım imkanı sağlayan belediye, kaldırım çalışmalarının yanı sıra bozulan ve ihtiyaç duyulan yollara da kilit parke taşları döşüyor. Belediye, ilçe genelindeki yol yapım çalışmalarında kendi imalatı olan kilit parke taşlarını kullanıyor. Belli bir program doğrultusunda yürütülen yol çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu hafta, Tırtar, Kurdali ve Halkkent mahallerinde asfalt, Arpaçsakarlar Mahallesi’nde kilit parke, Arslanköy Mahallesi’nde sathi asfalt, Kızılkaya Mahallesi’nde ise yol açım çalışması gerçekleştirdi.

“Ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için gerçekleştirdiğimiz üst yapı çalışmalarını belli bir plan doğrultusunda sürdürüyoruz” diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Daha yaşanılabilir ve modern bir ilçe oluşturma gayretindeyiz. Hemşehrilerimizden gelen talepleri de değerlendirerek ilçemizin her noktasına hizmet götürüyoruz. Yol çalışmalarımızda kullandığımız kilit parke taşlarını ise kendi üretim atölyemizde üretiyoruz. Böylece hem maliyeti düşürüyoruz hem de kaliteli ürünler elde ediyoruz” dedi.

Toroslar’ın hızla büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu belirten Yılmaz, “Asfalt ve kilit parke kaplama çalışmalarımızla ilçemize yeni bir çehre kazandırıyoruz. Tek amacımız vatandaşlarımızın daha nezih ortamlarda yaşamasını sağlamak. Hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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