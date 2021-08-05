Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük Cemre'nin notu görenleri duygulandırdı Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınının ardından bölgeye gönderilen yardım kolilerinin birinden çıkan not herkesi duygulandırdı Minik Cemre'nin yazdığı notu Orman Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sevgili Cemre, güzel kalbinle yazdığın bu not bizleri çok duygulandırdı. Sen de merak etme sana yeşil bir vatan bırakacağız" denildi

İHA

Küçük Cemre'nin notu görenleri duygulandırdı Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınının ardından bölgeye gönderilen yardım kolilerinin birinden çıkan not herkesi duygulandırdı Minik Cemre'nin yazdığı notu Orman Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sevgili Cemre, güzel kalbinle yazdığın bu not bizleri çok duygulandırdı. Sen de merak etme sana yeşil bir vatan bırakacağız" denildi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınının ardından bölgeye gönderilen yardım kolilerinin birinden çıkan not herkesi duygulandırdı. Minik Cemre'nin yazdığı notu Orman Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Sevgili Cemre, güzel kalbinle yazdığın bu not bizleri çok duygulandırdı. Sen de merak etme sana yeşil bir vatan bırakacağız" denildi.
Mersin'in Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz sabahı çıkan ve 4 günde kontrol altına alınabilen orman yangınının ardından bölgede büyük bir alanda zarar ortaya çıkarken, yangından etkilenen vatandaşların da yaraları sarılıyor. Devletin yanı sıra birçok vatandaş da bölgeye yardım kolileri gönderirken, bugün sabah gelen bir koliden çıkan not herkesi duygulandırdı. Üstünde çocuk resmi olan ve Cemre isimli bir çocuğun yazdığı düşünülen notta, "Sakın üzülmeyin. Birlik olun, yeniden yeşeririz biz. Ben her gece size dua ediyorum" ifadeleri yer aldı.
Orman Genel Müdürlüğü de minik Cemre'nin yazdığı notu, sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Mersin Aydıncık'a vatandaşlarımızın gönderdiği destek kolisinden minik Cemre'nin bu notu çıktı. Sevgili Cemre, güzel kalbinle yazdığın bu not bizleri çok duygulandırdı. Sen de merak etme sana yeşil bir vatan bırakacağız" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepçe kulakta yeni cerrahi çözümler eskiye dönüş riskini ortadan kaldırıyor
YEREL HABERLER Kepçe kulakta yeni cerrahi çözümler eskiye dönüş ...
Aydıncık yangınında zarar gören evler tamir ediliyor
YEREL HABERLER Aydıncık yangınında zarar gören evler tamir ediliyor
Enerji güvenliği riskine çözüm: Nükleer enerji Nükleer kapasitenin azaltılması enerji güvenliğini tehlikeye atıyor
YEREL HABERLER Enerji güvenliği riskine çözüm: Nükleer ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin konservatuar yaz kursları başladı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin konservatuar yaz ...
Akdeniz Belediyesinden öğrencilere rehberlik desteği Gençler, meslek seçiminde uzman rehber öğretmenlerden destek alabilecek
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden öğrencilere rehberlik ...
Toroslar'da yol hizmetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yol hizmetleri devam ediyor
Felçli hasta, evde bakım hizmetiyle yeniden yürümeye başladı Mersin’de geçen yıl beynine pıhtı atması sonucunda sağ tarafı felç olan Arif Güraltay, Büyükşehir Belediyesinin evde bakım ekiplerinin çabasıyla yeniden yürümeye başladı
YEREL HABERLER Felçli hasta, evde bakım hizmetiyle yeniden yürümeye ...
Mersin'de DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama
Mersin'de DEAŞ üyesi 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ üyesi 1 kişi tutuklandı
Kahvede başlayan tartışma cinayetle bitti
YEREL HABERLER Kahvede başlayan tartışma cinayetle bitti
Mersin'de yangına sebebiyet verdiği iddia edilen 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de yangına sebebiyet verdiği iddia edilen 1 ...
Mersin'de yangın çıkartan 1 kişi tutuklandı Mersin'de otları tutuşturarak yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Mersin'de yangın çıkartan 1 kişi tutuklandı Mersin'de ...
Başkan Bozdoğan’dan çağrı: “Yangına dayanaklı ağaç türlerini dikelim”
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan’dan çağrı: “Yangına dayanaklı ağaç ...
Tarsus Belediyesi, çölyak hastalarına glütensiz ekmek dağıtımına devam ediyor
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, çölyak hastalarına glütensiz ekmek ...
Mezitli’de Tiyatro Akşamları başladı Başkan Tarhan: “İnsanlarımızı sanatla buluştururken tiyatrocularımızı da özledikleri bu alkışa kavuşturmak istedik”
YEREL HABERLER Mezitli’de Tiyatro Akşamları başladı Başkan ...
Kılavuz: “Bugün Türk milletinin dayanışma günüdür” MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin'deki orman yangınlarının meydana geldiği bölgelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kılavuz: “Bugün Türk milletinin dayanışma ...
Gezici araç muayene istasyonu vatandaşın ayağına geldi
YEREL HABERLER Gezici araç muayene istasyonu vatandaşın ayağına ...
"İyi Ki Varsınız" projesiyle çocuklar gezdiriliyor
YEREL HABERLER "İyi Ki Varsınız" projesiyle çocuklar gezdiriliyor
Genel Müdür Kahveci: “Teknopanel yüzde 40 büyüdü”
YEREL HABERLER Genel Müdür Kahveci: “Teknopanel yüzde 40 büyüdü”
Akdeniz’de yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de yol çalışmaları devam ediyor
Başkan Özyiğit, Şaşma'nın heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit, Şaşma'nın heyecanına ortak oldu
AKİB Türkiye'nin ihracat artış ortalamasını dörde katladı Akdeniz İhracatçı Birlikleri temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,2 artışla 1,17 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşırken ülke ortalamasının 4 katından fazla performans sergiledi Sin: "Malta, Lübnan, Yunanistan, Belçika ve İspanya pazarlarında rekor düzeyde ihracat artışları sağladık"
YEREL HABERLER AKİB Türkiye'nin ihracat artış ortalamasını dörde ...
Akdeniz Belediyesinden Akran Zorbalığı Atölyesi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden Akran Zorbalığı Atölyesi
Paprika biberi kilosu 13 liradan hasat edildi Mersin'de deneme amacıyla 600 rakıma dikilen paprika biberleri kilosu 8 ila 13 liradan hasat edildi Erdemli ilçesinde deneme amaçlı üretim yapılan biberler üreticisinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Paprika biberi kilosu 13 liradan hasat ...