Tren ters makasa girdi; yolcular tahliye edildi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, KayseriAdana seferini yapan yolcu treni, Mersin'in Tarsus ilçesinde ters makasa girince yolcular tahliye edildi.

KayseriAdana seferini yapan 2202 sefer sayılı Erciyes Ekspresi, Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde gara geldiğinde teknik bir sorun nedeniyle lokomotif ters makasa girdi. Durumu fark eden görevli, hemen treni durdurdu. Trendeki 4 vagonda bulunan yaklaşık 300 yolcu tahliye edildi. Yolcular başka bir trene alındı.

Görevliler, olayla ilgili araştırma başlattı.

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