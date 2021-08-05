Başkan Tarhan’dan aile plajında bisikletli denetim

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli’de bisikletle sahil turu yaparak denize giren vatandaşlarla sohbet etti. Pompeiopolis Parkı içerisinde oluşturulan Aile Plajına kadar sahil boyunca bisiklet süren Başkan Tarhan, burada plajın kullanımıyla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Neşet Tarhan, sahilde bisikletle denetim yaptı. Vatandaşların görüş ve önerilerini alan Başkan Tarhan, Mezitli Belediyesi olarak plajları kiralamalarının üzerinden henüz 10 gün geçmiş olmasına rağmen yaptıkları düzenlemenin büyük beğeni kazandığına vurgu yaptı. Tarhan, “Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda sahillerimizi daha verimli kullanabilmek adına kiralama yoluna gittik. 10 gün önce kiralama talebimize yanıt geldi ve işe başladık. Özellikle eşleri ve çocuklarıyla denize girmek isteyen vatandaşlarımız için Aile Plajı oluşturduk. Yine sahillerimizde vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz gıda tüketebilmesi adına büfeler koyduk. Personelimiz, düzen, temizlik ve asayiş konularında plajlarımıza gelen vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Duş, giyinme kabini, şezlong, şemsiye gibi her ayrıntıyı düşündük. Halkımız da destek veriyor. Gördüğümüz herkes de memnun” dedi.

Pompeiopolis Parkının Mersin merkezinde denize girilebilecek en yakın yer olduğunu belirten Tarhan, “Şehrin merkezi noktasında olması nedeniyle yoğun bir ilgi var. Ama bu yoğun ilgiyi bir düzen içerisinde harmanlayarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde denize girebilmelerini istiyoruz. Kadınlarımız tek başlarına gelebilsin istiyoruz. Bu konuda çok önemli mesafe de aldığımızı düşünüyorum ama burası yetmez elbette. İlerleyen süreçte daha farklı alanlarda bu tür aile plajlarını artıracağız. Başka ilçe ve bölgelerden de vatandaşlarımız burayı yoğun şekilde kullanıyor. Daha yeni kiralayabildiğimiz için belki bu dönem bir takım eksiklerimiz olabilir ama önümüzdeki dönem için Mersinlilere pırıl pırıl bir Mezitli sahili sunmak durumunda olacağız. İşletmesi ve temizliği ile tüm ailelerin güven içerisinde gelebilecekleri sahillere sahip olacağız” diye konuştu.

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