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Denizi kirleten gemiyi görüntüledikleri için aldıkları ödülle anlamlı bağış

DHA

Denizi kirleten gemiyi görüntüledikleri için aldıkları ödülle anlamlı bağış


MERSİN, (DHA)MERSİN Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), denizi kirleten gemiyi telefon kaydıyla belirleyen 4 personelini 4 bin TL ile ödüllendirdi. Ekip, aldıkları ödülü orman yangınında zarar gören vatandaşların ihtiyacında kullanılmak üzere Antalya Valiliği´nin orman yangını yardım kampanyasına bağışladı.
MIP Deniz Hizmetleri ekibi 1 Ağustos 2021 tarihinde Tanzanya Bayraklı 'Consul' adlı geminin denize kirli balast suyu bastığını gördü ve telefonla kaydetti. Ekip, gemi mürettebatını uyarıp kaydedilen görüntüyü kurum yöneticilerine iletti. Kamera kayıtları MIP Deniz Hizmetleri Müdürü tarafından prosedür gereği eş zamanlı olarak Mersin Liman Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı´na gönderildi. Delil olarak kullanılan görüntülerle Büyükşehir Belediyesi gemiye 1 milyon 355 bin TL ceza kesti.
VAN DAELE: ÇEVREYE VE DENİZE SAYGIMIZ SONSUZ
MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, çevreye ve denize saygılarının sonsuz olduğunu ve bunun kurum kültürünün en önemli unsuru olduğunu söyledi. Johan Van Daele "Tanzanya Bayraklı Consul adlı geminin denize kirli balast suyu bastığını gören personelimiz durumu bize bildirdi ve biz de prosedür gereği eş zamanlı olarak Liman Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı´nı bilgilendirdik. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ihbarımızı en kısa sürede değerlendirdi ve görüntülerimizi delil kabul etti. Personelimizin duyarlılığı ve ilgili kurumların koordineli çalışması sayesinde daha büyük çapta yaşanacak kirliliğin önüne geçilmiş oldu. Elbette bu örnek çabaya bir teşekkür yetmez. Şirketimiz bu duyarlılığı gösteren tüm ekibi ödüllendirmiştir" dedi. 
PERSONELDEN ANLAMLI BAĞIŞ
Ekipteki 4 personel, kurumun verdiği biner TL'lik ödülü, Manavgat´taki orman yangınında zarar gören vatandaşların ihtiyacında kullanılmak üzere bağışladı. Personel adına konuşan Başmakinist Osman Can Şahbaz, gemiden kirli balast suyu bırakılmasına kayıtsız kalamayacaklarını ve işlerinin bir gereği olarak yöneticilerine durumu raporladıklarını ifade ederek denizlerin ekmek kapıları, korumanın ise vatandaşlık borcu olduğunu aktardı. Osman Can Şahbaz, arkadaşlarıyla aldıkları ortak kararla kendilerine verilen ödülü, Antalya Valiliği´nin başlattığı orman yangını yardım kampanyasına bağışladıklarını kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2021-08-05 17:07:07

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