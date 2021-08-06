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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İHA

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 adrese düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1 kişi tutuklanırken, adreslerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı araştırmalarda Erdemli Akpınar Mahallesi ile Tarsus Konaklar Mahallesi'nde 2 şahsın uyuşturucu imal ve satışı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi gözaltına alırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 500 gram kurumaya bırakılmış kenevir, 40 gram kenevir tohumu, bir kilo 175 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 76 adet tabanca fişeği ile 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, diğer şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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