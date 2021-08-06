Akdeniz’de çöp konteynerleri yenileniyor

Akdeniz Belediyesi, halk sağlığının korunması, temiz, sağlıklı bir çevre için yıpranan çöp konteynerlerini yenileriyle değiştiriyor. İlçede, salgınla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması da aralıksız devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temiz ve sağlıklı bir çevre ve kent için güçlendirilmiş araç ve ekipmanla ilçeye bağlı 65 mahalleye 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan, zaman içinde eskiyip ömrünü tamamlayan çöp konteynerlerini yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından insan, araç ve işyeri yoğunluğunun olduğu ana caddelerin yanı sıra, gerek mahalle sakinlerinin talepleri gerekse ekiplerin sahadaki incelemelerinde, ömrünü tamamladığı veya zarar gördüğü tespit edilen çöp konteynerleri yenileri ile değiştiriliyor.



Birçok mahalleye konuldu, ihtiyaç duyan yerlere de ulaştırılacak

Sahada görevli belediye ekipleri tarafından Gündoğdu, Hal, Güneş ve Şevket Sümer mahallelerindeki sokaklardaki çöp konteynerleri yenilenirken; mahalle sakinlerinden gelen talepler ve sahadaki incelemeler sonucu diğer mahallelere de yeni çöp konteynerleri ulaştırılacak.

Yeniden kullanılabileceği belirlenen çöp konteynerleri ise belediyenin makine ikmal sahasında tadilattan geçirilip ihtiyaç duyulan sokaklara yeniden konuyor. Bu sayede Akdeniz Belediyesi, önemli bir maliyetten de kurtulmuş oluyor.



Salgınla mücadele sürüyor

Öte yandan, korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan ve aralıksız süren tedbirler kapsamında da sahada görevli belediye ekipleri, Akdeniz ilçe genelinde bulunan tüm çöp konteynerlerini, cadde, sokak, meydan ve semt pazarlarını da belirli periyotlarda ilaçlı su ile yıkayıp dezenfekte etmeye devam ediyor.

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