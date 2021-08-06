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Engelli sporcu Kenan Özkan, gözünü şampiyonluğa dikti Kenan Özkan’ın hedefi Tekerlekli Sandalye Halter Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmak Kenan Özkan: “Hedefim, Türkiye birincisi olmak”

İHA

Engelli sporcu Kenan Özkan, gözünü şampiyonluğa dikti Kenan Özkan’ın hedefi Tekerlekli Sandalye Halter Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmak Kenan Özkan: “Hedefim, Türkiye birincisi olmak”

– Mersinli engelli sporcu Kenan Özkan, gözünü şampiyonluğa dikti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve bugüne kadar dans ve basketbol dahil birçok yarışmaya katılarak dereceler elde eden, halterde 2 bronz madalya sahibi Kenan Özkan, Adana’da gerçekleştirilecek olan Tekerlekli Sandalye Halter Türkiye Şampiyonası'nda bu kez altın madalyaya ulaşmak için durmaksızın çalışıyor. Özkan, “Hedefim, Türkiye birincisi olmak” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde çalışan 40 yaşındaki Kenan Özkan, 89 Ağustos’ta Adana’da gerçekleştirilecek olan Tekerlekli Sandalye Halter Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını hızlandırdı. Yürüyememeyi engel olarak görmeyen ve bugüne kadar azimle birçok yarışmaya katılan Özkan’ın çok sayıda derecesi var. Daha öncesinde halter, kürek çekme, dans ve tekerlekli sandalye koşusu gibi yarışmalara katılan Özkan, bu kez de Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından Adana’da gerçekleştirilecek olan Tekerlekli Sandalye Halter Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Azimle şampiyonaya hazırlanıyor
Büyükşehir belediyesinin özel gereksinimli bireyler için hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi'nin fitness salonunda şampiyona için yaklaşık 3 ay önce hazırlıklarına başlayan Özkan’a, çalışma arkadaşı ve beden eğitimi öğretmeni Fatma Nur Yılmaz destek veriyor. Kısa süre önce katıldığı Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük alan başarılı sporcu, önümüzdeki günlerde katılacağı Tekerlekli Sandalye Halter Türkiye Şampiyonası için gece gündüz antrenman yapıyor.

“Allah izin verirse hedefim Türkiye birincisi olmak”
Kenan Özkan, şampiyonaya sayılı günler kala antrenman programını yoğunlaştırdıklarını belirterek, “Vahap Seçer başkanımızın bize imkan verdiği bu fitness salonundan faydalanıyoruz. Halter çalışıyoruz burada. 3 ay boyunca çalışmalarımı arttırdım. Günlük rutin çalışmalarımı ilk başladığımda 50 kilogramdan 80 kilograma çıkardım, 80 kilogramdan 110 kilograma çıkardım. Hedefim 120 kilogram. Barajı aştık. Allah izin verirse 115 kilogram rekorunu kırdık. Daha önce de yarışmalara katıldım. Basketbolda şampiyon olduk, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak. Tekerlekli Sandalye Halter Şampiyonası'nda 2 defa bronz madalya aldık. Türkiye 3’üncüsü oldum 2 defa. Şimdi Allah izin verirse hedefim, Türkiye birincisi olarak şampiyon olmak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bizim için bulunmaz bir nimet. Gerçekten bütün engellilerin bunları duyup gelmesi lazım. Buradan faydalanılmasını isterim. Benim için çok güzel. Bütün çalışmalarımı burada yapıyorum” diye konuştu.

“Bu defa birinci olacağına inanıyoruz”
Hazırlık süresince Kenan Özkan’a antrenmanlarda destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde Beden Eğitimi Öğretmeni Fatma Nur Yılmaz ise, “Tekerlekli Sandalye Halter Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor Kenan bey. Aynı dairede çalışıyoruz, çalışma arkadaşım. Yaklaşık 3 aydır bu müsabakaya hazırlanıyoruz. Kenan bey antrenmanlarına aksatmadan geliyor. Aşırı derecede efor sarf ediyor ve bu defa birinci olacağına inanıyoruz. Çok heyecanlı, ara ara yoruluyor, tempoyu artırmak istiyor tabi ki. Ben de bu sürede kendisine moral ve motivasyon açısından destek olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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