Yangın bölgesindeki hayvanlar için mama ve tıbbi malzeme desteği Erdemli ilçesindeki veteriner hekimler, yangınlarda yaralanan hayvanlar için mama ve tıbbi malzeme temini için kampanya başlattı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki veteriner hekimler Mersin, Antalya ve Muğla'daki yangınlarda yaralanan hayvanlar için mama ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan ilk malzemeler hayvan hakları savunucusu, aynı zamanda dizi oyuncusu Semih İğdigül tarafından yangın bölgelerinde dağıtılacak.

Hayvan hakları savunucusu ve dizi oyuncusu Semih İğdigül, çıkan yangınlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yangınlardan tüm canlıların zarar gördüğünü ifade eden İğdigül, veteriner hekimlerle birlikte hayvanlar için bir kampanya başlattıklarını belirtti.

İğdigül, "Yaralı hayvanlarımıza şifa olması için, yaralarını sarmak için bazı veteriner hekim kardeşlerimiz buradan mama ve tıbbi malzeme yardımında bulundular. Ben de kendi arabamla yapabildiğimiz kadar Aydıncık'tan başlayıp Bodrum'a kadar kendi ellerimle bu malzemeleri dağıtacağım. İnşallah bir şeyler yapabiliriz" dedi.



"Yangın bölgesindeki çığlıklara karşılık bir ses olacak"

Veteriner hekimlerce yapılan yardımın yangın bölgesindeki çığlıklara karşılık bir ses olacağını ifade eden İğdigül, "Bana da bu destekleri yerlerine ulaştırmak düşüyor" diye konuştu.

Destekte bulunan klinik görevlilerinden Samet Gündüz ise "Bizim bu yardımları yapmamız gerekiyordu. Bu farklı bir şey değil herkesin yardım etmesi gerekiyor. Bizim de yapmamız gerekiyordu, elimizden geldiği kadar yardım ettik" şeklinde konuştu.

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