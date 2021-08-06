Mersin'in yüksek kesimlerinde dolu etkili oldu

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Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan ilçeye bağlı Sorgun Mahallesi'nde başlayan yağmur, Cacık mevkiinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika etkili olduğu öğrenilen dolu açıkta yetiştirilen sebzelere zarar verdi. Dolu yağışı bir süre sonra da yerini tekrar yağmura bıraktı.

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