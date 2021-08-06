Yaylalarda çıkan yangınlar korku dolu anlar yaşattı Yayla olarak kullanılan Küçükfındık ve Şahna mahallelerinde çıkan 2 ayrı yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı yayla köylerinde çıkan yangınlar paniğe neden oldu. Yayla olarak da kullanılan Küçükfındık ve Şahna mahallelerinde elektrik tellerinden çıktığı sanılan her 2 yangın da vatandaşların çabasıyla büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükfındık Mahallesi'nde yangın çıktı. Ara sokaktaki kuru otlar ve çam ağaçlarıyla kaplı alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar evlerinden çektikleri hortumlarla yangına müdahalede bulundu. Yoğun duman ve alevler sebebiyle zaman zamanda panik yaşandı. Bir süre sonra vatandaşların müdahalesi sonuç verdi.

Şahna Mahallesi'nde de kuru otlarla kaplı alanda çıkan yangın köyde hazır bekletilen ilaç tankerlerinden su sıkılarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri ise yangın çıkan alanlarda soğutma çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.