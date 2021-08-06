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– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü önündeki karşılamanın ardından Emniyet Müdürlüğü Şeref Defterini imzalayan Vali Su, daha sonra Emniyet Müdürü Aslan ile bir süre görüştü.

Vali Su, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak Aslan’a görevinde başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürü Aslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında Vali Su’ya bilgi verdi.

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