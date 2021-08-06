Kayalıktan düşen çocuk suda boğuldu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde kayalıklardan suya düşen çocuk hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Tarsus Şelalesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus Şelalesine yakın bölge olan Çağlayan Mahallesi’nde ikamet eden 12 yaşındaki Adnan Susan, şelalenin kayalıklarında gezmeye başladı. Dengesini çocuk 5 metre yükseklikten suya düştü. Çevredeki vatandaşların suya atlayarak çıkardığı Adnan Susan, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ekiplerine teslim etti.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Sudan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adnan Sudan cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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