Büyükşehir Belediyesinin tercih danışmanlığı desteğinde süre 20 Ağustos’a uzatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik ‘Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı Desteği’nin süresi 13 Ağustos’tan 20 Ağustos’a kadar uzatıldı. Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin yeni dönem kayıtları için son başvuru süresi ise 13 Ağustos olarak belirlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kongre ve Sergi Sarayında ücretsiz olarak verilen danışmanlık hizmetinden MERCİ’ye kayıtlı öğrencilerin dışında kentteki tüm öğrenciler son güne kadar yararlanabilecek. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleriyle tercihlerini yapan öğrenciler, tercih sürecini daha rahat geçirme fırsatı buluyor. Uzman rehberlik öğretmenlerinin 20 Ağustos’a kadar öğrencilere sunacağı ‘Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı’ desteğiyle gençlerin geleceğe sağlam adımlar atması amaçlanıyor. Danışmanlık desteği, Büyükşehir Belediyesinin 9 ilçede yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde de veriliyor.



Yeni dönem kurs kayıtları 13 Ağustos’a kadar devam edecek

Yeni dönem Eğitim ve Öğretim Kurs Merkezi kayıtlarını almaya başlayan Büyükşehir Belediyesinin ön kayıtları da 13 Ağustos’a kadar uzatıldı. Öğrenciler, kurslara başvuru yapmak için www.mersin.bel.tr adresini ziyaret ederek ön kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Öğrenciler, web sayfasındaki başvuru ilanına tıklayıp kendilerinden istenen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlayabiliyor.

Okula devam eden öğrencilerden; aile gelir durumu bildirir belge (SGK, maaş bordrosu, vergi mükellef belgesi), not ortalamasını gösterir belge (9,10,11. sınıflar için transkript), öğrenim belgesi; mezun öğrencilerden ise diploma fotokopisi, aile gelir durumu bildirir belge ve adli sicil kaydı isteniyor.

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