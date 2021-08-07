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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Kır Çiçekleri’, Tarsus Gençlik Kampında eğlendi

İHA

‘Kır Çiçekleri’, Tarsus Gençlik Kampında eğlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus Gençlik Kampı, Kır Çiçekleri Projesinin sporcu kız çocuklarını ağırladı. Gençlik Kampını ilk defa ziyaret eden minikler survivor parkuru, kano ve dans gibi pek çok aktiviteye katılmanın mutluluğunu yaşadı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin Kır Çiçekleri Projesi kapsamındaki 55 sporcu kız çocuğu, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Tarsus Gençlik Kampında gönüllerince eğlendi. Macit Özcan Spor Tesislerindeki Özel Kır Çiçekleri Ortaokul Kız Sporcu Yetiştirme Yurdundan yola çıkan çocuklara yurdun idari ve teknik tüm personeli eşlik etti. Berdan Baraj Gölü yanındaki Tarsus Gençlik Kampına giriş yapan Kır Çiçekleri’ni kapıda karşılayan Gençlik Kampı personeli, minikleri konaklayacakları odalara yerleştirdi. Ardından öğle yemeğine geçen sporcular, Gençlik Kampının doğal güzellikleri ve eğlenceli çok sayıda aktivitesiyle keyifli anlar yaşadı.

“Etkinliklerdeki en büyük amaç sosyalleşmeleri”
Özel Kır Çiçekleri Ortaokul Kız Sporcu Yetiştirme Yurdu Müdürü Mine Batuk, sporcu olarak yetişen kız çocuklarının sosyal yönlerini de geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, “Yaptığımız etkinliklerdeki en büyük amaç sosyalleşmeleri. Amacımız, sporcu yetiştirmek ama sporcu yetiştirirken de eğitim ve sosyal aktivitelerini bir arada sürdürmek istiyoruz. Her perşembe yapmış olduğumuz etkinlikler kapsamında bu hafta Tarsus Gençlik Kampına geldik” dedi.
Gençlik Kampında konaklayacak sporcu çocukların personel tarafından ilgiyle karşılandığını belirten Batuk, “Etkinlikler güzel. Akşama kamp ateşi planları var, mangal partimiz var. Yani dolu dolu her tür aktiviteyi burada bize sunacaklar. Çocuklarımızın şu ana kadarki her şeyden müthiş derecede heyecanlı ve mutlu oldukları yüzlerine yasıyor. Biz de amacımıza ulaştığımız ve onların yüzünde bu mutluluğu gördüğümüz için daha mutlu oluyoruz” diye konuştu.

“Gençlik Kampına geldiğim için çok mutluyum”
Kır Çiçekleri’nden 11 yaşındaki Hilal Kavin Kutlay, trambolin ve cimnastikle ilgilendiğini söyledi. Kutlay, “Gençlik Kampına geldiğim için çok mutluyum. Doğanın içinde spor yapacağız. Temiz hava almak için buraya geldik. Çok güzel, arkadaşlarımızla birlikte kaldığımız için mutluyuz. Burayı daha önce duymamıştım, görünce çok mutlu oldum. Arkadaşlarımla beraber buraya gelirken de şarkı açtık, eğlene eğlene geldik” ifadelerini kullandı.
Tenis ve yüzmeyle ilgilendiğini belirten Eylül Deniz Karaduman da “Burası çok güzel. Buraya geldik, arkadaşlarımızla vakit geçireceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte yemeğimizi yedik. Az sonra etkinliklere başlayacağız. Survivor parkuruna katılacağız, sonra kanoya bineceğiz, dans edeceğiz” dedi.

“Şirinler köyünde gibiyiz”
Mavi tişörtlü 12 yaşındaki Büşra Kılıç ise Tarsus Gençlik Kampını sevilen çizgi filmlerden olan ‘Şirinler’deki Şirinler Köyüne benzetti. Çimlerde arkadaşlarıyla dans ettikten sonra duygularını anlatan Kılıç, şunları söyledi:
“Doğal bir ortamdayız. Çok eğleniyoruz. Survivor alanımız var. Orada bir çalışma yaptık. Öncelikle spor yapıp dansa katıldık. Hareketler yaptık, eğlendik. Bize böyle bir alan sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Burada çok mutluyuz. Üstümüz mavi. Doğal bir ortamdayız. Şirinler Köyünde gibiyiz. Çok eğlendik, güzel vakit geçireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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