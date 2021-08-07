Nehirde cesedi bulundu

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesindeki Berdan Nehri'nde Emrah Karakaya´nın cesedi bulundu.

İlçeden geçen Berdan Nehri'nin Vefa köprüsü bölgesinde vatandaşlar sabah saatlerinde suda ceset görünce polise haber verdi. Gelen ekipler, cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Emrah Karakaya'ya ait olduğu belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-08-07 11:21:53



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