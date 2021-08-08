Mersin'de şiddetli sağanak yağış etkili oldu

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Mersin'de gece yarısı etkili olan şiddetli sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. İkindi saatlerinde ilin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak yağış gece yarısından itibaren ise il merkezinde etkili oldu. Kuvvetli yağışla birlikte yollarda dereyi andıran görüntüler oluştu. Su baskınları dolayısıyla özellikle trafikte ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda ise sürücülerin imdadına polis ve bekçiler yetişti. Ekiplerin yardımıyla itilen araçlar kaldıkları noktadan kurtarıldı. İl genelinde yer yer şimşek ve yıldırım aktiviteleri gözlendi.



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