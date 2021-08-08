Mersin'de yol çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus’un Yenice ilçesinden kuzeygüney aksında geçen Uğur Mumcu Caddesinin D400 karayolu ile hemzemin geçit arasında kalan bölümünde kaldırım yenileme, refüj bordör taş döşeme ve sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirdi.

Tarsus’a bağlı en büyük mahalle konumunda olan Yenice merkezde de asfalt atağını sürdüren Büyükşehir ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde kaldırım yenileme, refüj, yağmursuyu tahliye sisteminin revize edilmesi ve yıpranmış asfalt zeminin sökülmesinin ardından sıcak asfaltla yeniden kaplama faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Ekipler, Yenice’den kuzeygüney aksında geçen Uğur Mumcu Caddesi’nin D400 karayolu ile hemzemin geçit arasında kalan bölümünde kaldırım yenileme, refüj bordör taş döşeme ve sıcak asfalt serim işlemini tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, Yenice’de oldukça sık kullanılan fakat bugüne kadar kaldırım döşeme veya sıcak asfaltla kaplama çalışmasının uygulanmadığı Sıtkı Baba Caddesi’ni modern bir hale getirdi. 800 metre uzunluğunda bulunan Sıtkı Baba Caddesi’nde kaldırım döşeme, zemin düzenleme işlemlerinin ardından sıcak asfaltla kaplama çalışması yerine getirildi.

Uğur Mumcu Caddesi’nin tüm işlemlerinin tamamlandığı D400 karayolu ile hemzemin geçit arasında kalan kısmının refüj bölümüne ise Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından çiçek ve ağaç dikilerek, yeşillendirme işlemi uygulanıyor. Çiçek dikim faaliyetleri, caddelerdeki çalışmaların tamamen bitmesiyle diğer bölümlerde de uygulanacak. Geçtiğimiz aylarda Tarsus kent merkezinde Duatepe ile Gözlükule mahallelerinin sınırını oluşturan Adile Hala Caddesi ile Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan Tataristan Caddesi’nde kaliteli yol yapım çalışmasını yerine getiren Büyükşehir ekipleri, yine Anıt Mahallesi’nde yer alan Zafer Caddesi’nde ve Altaylılar Mahallesi’ndeki 02110 Sokak üzerinde, ayrıca Eski Ömerli Mahallesi’nde bulunan İstiklal Caddesi’nde standartlara uygun şekilde kaldırım yenileme ve ardından sıcak asfaltla kaplama yapmıştı. Fahrettinpaşa Mahallesi’ndeki Cemal Gürsel Caddesi’nde de zemin düzenlemenin ardından asfaltlama yapan ekipler, hayata geçirdikleri çalışmalarla ulaşımı kolaylaştırarak, vatandaş memnuniyetini de arttırıyor.

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