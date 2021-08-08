Akdeniz Belediyesi, su baskınlarından etkilenen vatandaşların yardımına koştu

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, dün akşam saatlerinde etkili olan ve kentin birçok noktasında olumsuzluğa yol açan sağanak yağışlar nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar ve esnafın yardımına koştu.

Akdeniz Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde, kent merkezi ile ilçenin farklı mahallelerinde su basan ev ve işyerlerinde motopomplar yardımıyla su tahliye çalışması yaptı. Aşırı yağışlar ve oluşan sel soncu çamura bulanan cadde, sokak ve yolların temizliğini iş makineleriyle gerçekleştirip, bazı sokaklarda devrilen ağaçları kaldıran ekipler, tıkanan giderleri açtı, ardından da yıkama çalışması yaptı.



Başkan Vekili Egin, çalışmaları yerinde takip etti

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Aydın Egin de birim müdürleri ile birlikte, aşırı yağışlardan evleri ve işyerleri etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Kentte etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle teyakkuz halinde olan ekiplerin, esnaf ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine hemen harekete geçtiğini belirten Egin, "Ekiplerimiz, sağanak yağışlarla birlikte harekete geçerek ilçemizin dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepleri en kısa sürede değerlendirdi. İzinde olan bazı personellerimizi de çağırdık. Bir yandan su basan evlerde tahliye çalışması yapılırken, diğer yandan devrilen ağaçlar kaldırıldı, çamura bulanan sokaklarımız temizlendi" dedi.

Akdeniz Belediyesi’nin, yağışlardan zarar gören vatandaşların yanında olacağını vurgulayan Eğin, “Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. sağanak yağışlardan etkilenen insanlarımızı yalnız bırakmayacağımızı belirtmek istiyorum. Belediyemizin imkânları ölçüsünde, evlerinde zarar oluşan vatandaşlarımıza destek sağlamak için de harekete geçeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlardan olumsuz etkilenen, ev ve işyerleri su basan vatandaşlar ve esnaf da Akdeniz Belediyesi’ne ve sahada çalışan ekiplere teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.