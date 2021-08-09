Başaksu Bayır, Türk Hava Yolları'na transfer oldu

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Misli.com Sultanlar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Türk Hava Yolları Spor Kulübü, Tarsus Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Başaksu Bayır’ı transfer etti.

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, Başaksu Bayır'ı kadrosuna kattı. Değişik zamanlarda milli takım kamplarında yer alan Bayır, milli oyuncu Tarsuslu Tuğba Şenoğlu ile birlikte forma giydi. Gelecek vadeden 14 yaşındaki sporcunun, yeni takımına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Başaksu Bayır, Tuğba Şenoğlu’nu örnek aldığını belirterek, “Türk Hava Yolları Spor Kulübü’ne transfer olmaktan son derece mutluyum. İnşallah yeni takımıma önemli bir katkı sunacağım. Hedefim örnek aldığım ve birlikte ter döktüğüm ablam Tuğba Şenoğlu gibi Milli Takımda yer almak. Ve ülkemizin başarısı için ter dökmektir. Bana destek olan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum” dedi.

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